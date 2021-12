Tav: Salvini, solidarietà a lavoratori cantiere

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - "Solidarietà ai lavoratori del cantiere, alle Forze dell'Ordine e ai cittadini della Val di Susa che non ne possono più dei violenti: treni rapidi e sicuri significano meno inquinamento e più lavoro. Sarò presto in visita al cantiere". Così il leader della Lega, Matteo Salvini su twitter.

"Questo non è terrorismo? Un conto è essere contrari alla Tav, così come in Senato i 5 stelle hanno votato una mozione No Tav, un conto sono le continue e reiterate visite al cantiere di notte a lanciare bombe carte o cose simili". Lo dichiara Mino Giachino, del comitato Sì Lavoro-Sì Tav. (ANSA).