Covid: 906 nuovi casi in Piemonte, oltre 60% asintomatici

TORINO, 05 DIC - Sono 906 in Piemonte i nuovi casi di positività al Covid. Lo comunica la Regione. Il numero corrisponde al 2,1% dei 42.284 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 579 (63,9%).

Calano di una unità i ricoverati in terapia intensiva (che ora sono 36) mentre i ricoveri in altri reparti sono +21 (per un totale di 440).

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.933.

Non sono stati segnalati decessi, che restano quindi 11.901.

Dall'inizio dell'epidemia il totale delle positività è 408.627.

