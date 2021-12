Ciclismo: morto Meazzo, 'volato dal suo Fausto Coppi'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 DIC - E' morto oggi ad Alessandria, dove era nato, Giovanni Meazzo, decano e memoria storica del ciclismo piemontese. Aveva 93 anni ed è stato, oltre a un corridore professionista, un rinomato produttore di biciclette.

"E' volato dal suo Fausto Coppi". Questo il saluto del Museo 'Alessandria città delle Biciclette', che ricorda "il nostro amico unico e insostituibile, custode infinito delle Biciclette del Museo. Non lo dimenticheremo mai".

Meazzo cominciò a correre nel 1942 come allievo. Nel 1949, dopo aver fondato il gruppo sportivo Meazzo, passò al professionismo e fu ingaggiato dalla Ganna di Varese. Interrotta l'attività agonistica a 22 anni per una tendinite, a fine carriera seguì le orme del padre, che dal 1930 costruiva e vendeva biciclette in via Marengo ad Alessandria. (ANSA).