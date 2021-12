Torino: anche Vanchiglia fa causa al Comune per la movida

(ANSA) - TORINO, 04 DIC - Dopo San Salvario anche un altro quartiere di Torino, Vanchiglia, chiede i danni al Comune per la 'mala movida'. Ad annunciarlo su Facebook il Comitato Riprendiamoci Vanchiglia che da tempo lotta contro il divertimento notturno 'selvaggio' in particolare nella zona di piazza Santa Giulia. Citando la storica frase di Giulio Cesare, "il dado è tratto", spiegano che "anche noi residenti di Vanchiglia con immenso piacere la urliamo: non si torna più indietro. È stato notificato da parte dei nostri avvocati un atto di citazione al Comune di Torino con una richiesta di risarcimento danni milionaria per gli elevati disagi che abbiamo sopportato in questi anni grazie alla movida, senza che nessuno ci ascoltasse".

"Dopo molto tempo di lavoro certosino - proseguono gli abitanti -raccogliendo prove sulle violazioni, rilevazioni fonometriche, documentazione Arpa (Agezia regionale per la protezione ambientale, ndr), vari esposti rimasti lettera morta e chi ne ha più metta, come disse qualcuno chi sbaglia paga. E considerato che al giorno d'oggi l'unica maniera per avere voce è toccare il portafoglio questa è la prima di una serie di iniziative giuridiche volte a tutelarci". L'iniziativa è analoga a quella portata avanti da un gruppo di 29 residenti di San Salvario che hanno ottenuto un risarcimento complessivo di 1,2 milioni che il Comune dovrà pagare. (ANSA).