Vigili del fuoco: Torino, 21 mila interventi nel 2021

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Quest'anno sono stati circa 21mila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Torino, dei quali il 35-40% per incendi ed esplosioni. È il bilancio presentato dal comandante Agatino Carrolo alla vigilia della festa di Santa Barbara patrona del corpo, che si terrà domani alla presenza di Don Ciotti. "Una elevata mole di lavoro affrontato dal vigile del fuoco con il valore aggiunto che è la sua professionalità", ha sottolineato Carrolo. Gli gli interventi per perdite di gas sono stati 830.

Tra questi l'esplosione in strada del Bramafame, alla periferia di Torino, che il 24 agosto ha causato il crollo di una palazzina a due piani e la morte di un bambino di 4 anni, e, a fine ottobre, l'esplosione di un appartamento a Pinerolo, dove mori una coppia di anziani coniugi. "L'ambiente domestico è un ambiente che le persone credono di conoscere bene e per questo sottovalutano i rischi, come quelli dovuti al monossido di carbonio", evidenzia Carrolo.

Tra le operazioni più impegnative l'incendio dello palazzo di piazza Carlo Felice, con oltre 100 persone costrette a lasciare le loro abitazioni e le attività commerciali chiuse, e l'incendio boschivo in Val di Susa al Musinè, le cui operazioni di spegnimento sono durate cinque giorni.

L'impegno complessivo dell'anno è calcolato in 30Mila le squadre, 120mila uomini e 32mila mezzi. Resta una carenza del personale "ormai fisiologica, ma siamo a livelli nazionali: attualmente ci sono 650 uomini in servizio permanente e un migliaio discontinuo)". Tra le soddisfazioni di quest'anno, conclude il comandante, "quella di aver salvato una ventina di animali domestici". (ANSA).