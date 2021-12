Unicef, tra primi atti intervento per centrale latte

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Tra i primi interventi in Europa dell'Unicef - nato l'11 dicembre 1946 con l'obiettivo di aiutare il mondo dell'infanzia - ce n'è uno che riguarda Torino: lo stanziamento di fondi per la costruzione di una centrale del latte per la pastorizzazione del latte. Si tratta di 250.000 dollari, cifra da utilizzare anche per l'ampliamento della centrale di Roma. E' stato ricordato in occasione della presentazione degli eventi per celebrare i 75 anni dell'Unicef.

L'11 dicembre la Cupola della Cappella della Sindone sarà illuminata di blu, così come i Palazzi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, Palazzo Civico, i Comuni della Città metropolitana, le arcate dei ponti storici, la Caserma dei vigili del fuoco. Il giorno precedente, il 10 dicembre, una delegazione incontrerà una rappresentanza dei sanitari del Regina Margherita e di Casa Ugi "per ringraziarli per il lavoro che svolgono con professionalità, competenza e dedizione nel garantire a tutte le bambine e bambini le cure necessarie". "Da 75 anni lavoriamo in tutto il pianeta per costruire un mondo dove le bambine e i bambini salvati, curati, istruiti e protetti possano costruire la propria vita e realizzare i propri desideri nel pieno rispetto dei loro diritti, quelli che appartengono a tutti i bambini nel mondo, senza distinzioni geografiche, sociali, culturali e religiose o di genere. I bambini sono sempre bambini, in ogni luogo e in ogni tempo" sottolinea Antonio Sgroi, presidente del Comitato provinciale per l'Unicef. "La pandemia ci ha insegnato che esiste un unico modo per superare le emergenze globali: uniti. E, uniti, dobbiamo lavorare per un presente e un futuro migliore per le nuove generazioni". (ANSA).