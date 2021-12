Torino, al via la gara per il restauro di Palazzo Carignano

(ANSA) - TORINO, 03 DIC - Riaprire al pubblico l'appartamento di Mezzanotte, situato al piano terra di Palazzo Carignano a Torino e ampliare il percorso di visita del museo. È questo l'obiettivo della gara pubblicata da Invitalia per conto della Direzione Regionale Musei Piemonte.

L'appalto prevede l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione oltre che i servizi di ideazione e realizzazione del progetto multimediale di allestimento museale.

Sorto per volontà di Emanuele Filiberto di Savoia-Carignano, su progetto del padre teatino Guarino Guarini, quello di Carignano è uno dei più suggestivi ed imponenti palazzi del Seicento italiano e ospita il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Il recupero e la riqualificazione di parte di questo edificio consentiranno di ricostruire l'identità di Palazzo Carignano, rendendolo hub culturale per le Residenze Sabaude presenti sul territorio e favorendo la conoscenza del patrimonio storico, artistico e ambientale del Risorgimento Italiano.

L'importo a base d'asta è di oltre 515mila euro e riguarda la progettazione di lavori e di allestimenti museali multimediali per un valore di 2,85 milioni di euro. Per presentare le offerte c'è tempo fino al 22 dicembre 2021.

