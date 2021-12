Natale: nel Duomo di Torino il presepe lucano di Artese

(ANSA) - POTENZA, 03 DIC - Nel Duomo di Torino, dal prossimo 8 dicembre e fino al 2 febbraio, sarà visitabile al pubblico il Presepe monumentale della Basilicata realizzato dal maestro presepista Francesco Artese, con "il mistero della Natività che rivive nel paesaggio eterno dei Sassi di Matera, Patrimonio dell'Umanità". L'iniziativa è dell'Agenzia di promozione territoriale della Basilicata con il patrocinio del Comune di Torino.

Il presepe di Artese fu esposto per la prima volta ad Assisi, nel 2009; poi in piazza San Pietro, a Roma, nel 2012; al Quirinale, dal 12 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019; nella cattedrale di San Patrizio, a New York, nel 2015, e nella basilica di Santo Spirito, a Firenze, nel 2017. (ANSA).