Vino: 'Cantine d'Italia', edizione 2022 racconta 820 aziende

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - E' un racconto, anche se nella forma della guida, che si dipana tra 820 aziende del vino, la nuova edizione di 'Cantine d'Italia', edita da Go Wine e coordinata dal presidente dell'associazione, Massimo Corrado.

Un'opera, presentata oggi a Milano, pensata per l'enoturista, partendo dalla cantina "come luogo dove uomini e donne del vino operano e progettano il loro lavoro, dove sono portatori di storie e tradizioni familiari, oppure di più recenti investimenti", spiega il curatore.

"La Cantina, nel corso degli anni, è diventata a pieno titolo un luogo di promozione del territorio, - prosegue Corrado - perché invita al viaggio e comunica con la sua realtà un'identità territoriale fatta di tutto quanto ruota attorno: il paesaggio, i vigneti, la tradizione del luogo, i borghi. Una guida che pertanto non vuole rivolgersi soltanto ai 'super appassionati', ma che desidera essere un'occasione per creare cultura a favore del vino e dei suoi territori. E per far riflettere sull'importante ruolo che la viticoltura italiana sta svolgendo a favore della bellezza e della valorizzazione di tanti territori" 'Cantine d'Italia' 2022 ha selezionato 820 cantine e assegnato 245 "Impronte d'eccellenza" per l'Enoturismo; oltre 4.400 i vini segnalati, circa 1.500 indirizzi utili per mangiare e dormire. Nella classifica per regioni relativa alle 'Impronte' leader la Toscana con 53 (in crescita), seguita da Piemonte (43) e Veneto (34). Sale a 16 nella edizione 2022 il numero di cantine che raggiungono il vertice delle 'Tre Impronte Go Wine' Per la terza edizione consecutiva, inoltre, la guida presenta i "Percorsi Autoctoni": con il simbolo dell'acino in carrozzina, a segnalare aziende che hanno condotto recentemente un lavoro di ricerca e attenzione a favore di vitigni autoctoni. Infine, assegnati 8 'Premi Speciali. (ANSA).