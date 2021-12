Sinatra Galerie diventa città del Natale, apre champagnerie

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - La Sinatra Galerie de Beauté di Torino si trasformerà in una vera e propria città del Natale, all'interno dello store di 1.000mq in piazza San Carlo, il salotto della città.Dal 9 dicembre verrà aperta la champagnerie.

Il mese di dicembre si apre con "La Serre des merveilles" di Dior il cui tema relativo all'allestimento riproposto da Sinatra, sarà il medesimo di quello creato per i grandi magazzini Harrods di Londra. Sarà possibile personalizzare ogni acquisto con serigrafia o pittura per rendere ancora più speciale il proprio acquisto.

L'esperienza si arricchisce dal 6 dicembre con l'arrivo del Villaggio di Natale Acqua di Parma, che occuperà l'agorà centrale, dove il protagonista sarà il fantastico albero (quasi 6 metri di altezza) rivestito con carta da parati con stampa Vortici, di Emilio Pucci e declinata in giallo Parma per la Holiday Season.

Unitamente ad alberi di diverse altezze, gli ospiti saranno accolti in una vera e propria "città di Natale". Sempre dal 6 dicembre arriverà la Città di Natale Guerlain, ispirata al Bee Garden realizzato a giugno 2021 in una versione innevata e natalizia, con l'immancabile presenza di Marco Iannucci fino al 24 dicembre. (ANSA).