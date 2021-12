Natale: a Moncalieri presepe di luci nel Giardino delle Rose

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Moncalieri celebra la natività con un inedito e spettacolare presepe realizzato nel Giardino delle Rose antistante il Castello, con le luci, le ombre e i movimenti scenici realizzati dagli artisti e dagli esperti di questo tipo di messa in scena di Controluce-Teatro d'ombre e dell'Accademia Albertina di Torino - Cattedra di Scenografia Ajani.

Lo spettacolo, inaugurato oggi, si ripeterà tutti i giovedì del mese con l'arrivo del buio, dalle 17 in avanti, fino alla festa conclusiva nel giovedì che precede il Natale, il 23 dicembre. Una nuova proposta artistica che nasce dalla collaborazione tra l'Assessorato alla Cultura di Moncalieri e l'associazione culturale Giardino forbito. Le silhouette proiettate sugli alberi del Giardino e sulla facciata del Castello trasformano il luogo in un mondo altrove e incantato, con palme, fiori esotici, file di cammelli stagliati sui muri mattone del castello. Il grande albero al centro del Giardino si trasforma così in un'inedita Magnolia di Natale e le lanterne dei porticati si tingono di verde in segno di solidarietà a quelle lanterne che in questi freddi mesi ai confini dell'Europa segnalano accoglienza e aiuto ai profughi. Sono anche in programma laboratori di disegni per bambini e 3 concerti, il 9 e il 16 con l'Orchestra Multietnica Mom, e il 23 un concerto della Santa Claus Street Band.

"Veniamo da tempi molto complicati e abbiamo ancora davanti sfide impegnative, che richiederanno la disponibilità di tutti.

E' fondamentale cogliere le occasioni per tornare ad alimentare le ragioni dello stare insieme", commentano il sindaco Paolo Montagna e l'assessore alla Cultura, Laura Pompeo. (ANSA).