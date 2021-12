Le vittime dell'odio, a Torino convegno dell'Oscad

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - E' dedicato ai crimini dell'odio e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione il convegno organizzato dall'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad). 'Le vittime dell'odio', in programma venerdì 3 dicembre dalle 10 alle 13 all'Auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo, è la prima tappa di una serie di appuntamenti che si replicheranno a livello provinciale e che seguono un evento nazionale già realizzato nel gennaio 2020.

L'iniziativa vuole anche testimoniare l'impegno della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia nel proteggere in modo sempre più efficace le fasce più vulnerabili della società.

Introduce i lavori, dopo i saluti del prefetto di Torino Raffaele Ruberto, il prefetto Vittorio Rizzi, vicedirettore generale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e presidente dell'Oscad. Tanti gli ospiti chiamati a dare la propria testimonianza. Il convegno può essere seguito in streaming su ansa.it/piemonte. (ANSA).