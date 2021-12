Green pass: prefettura Vco rafforza controlli al confine

(ANSA) - VERBANIA, 02 DIC - Controlli a campione sui treni internazionali al confine con la svizzera e agli imbarchi della Navigazione del Lago Maggiore. Sono queste alcune delle disposizioni previste dalla Prefettura del Verbano Cusio Ossola in vista dell'entrata in vigore del super Green pass.

Il piano dei controlli è stato illustrato questa mattina a Villa Taranto, a Verbania, sede della Prefettura del VCO.

Saranno carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e polizia locale ad eseguire i controlli, estesi anche alle attività pubbliche: dove saranno segnalati assembramenti e mancato rispetto del Green pass sarà applicata la chiusura dei locali.

Il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, ha anticipato che emetterà una ordinanza sull'uso della mascherina in città.

Intanto il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini, ha già disposto l'uso della mascherina per i mercatini natalizi che richiamano in Valle Vigezzo migliaia di turisti. (ANSA).