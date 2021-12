++ Morto nunzio apostolico presso Ue,era ricoverato per Covid ++

(ANSA) - CUNEO, 02 DIC - È morto oggi monsignor Aldo Giordano, 67enne di origini cuneesi, dallo scorso maggio nunzio apostolico della Santa Sede presso l'Unione Europea a Bruxelles.

Prima ancora, per 8 anni, era stato nunzio in Venezuela. Aveva contratto il Covid un mese e mezzo fa ed era ricoverato nella clinica universitaria di Lowen, in Belgio, in terapia intensiva.

Lo rende noto la Diocesi di Cuneo, città di cui era originario.

