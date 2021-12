++ In Moldavia per fecondazione morì,autopsia 'è stato Covid' ++

(ANSA) - TORINO, 02 DIC - Sarebbe morta per Covid e non a causa delle complicazioni dovute ad un intervento di fecondazione assistita in una clinica di Chisinau, in Moldavia, Cristina Toncu, la 30enne cake designer di Chivasso (Torino) ma di origini moldave. E' quanto è stato comunicato alla famiglia dopo l'autopsia ordinata dalle autorità moldave per fare luce sulla morte. Un'ipotesi che la famiglia di Cristina ha respinto al mittente chiedendo, tramite i propri legali, un'altra perizia sul corpo della donna. (ANSA).