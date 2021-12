Vino: 'Pisé, il Gavi del vigneto antico guarda al futuro

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Il Gavi Pisé, uno dei fiori all'occhiello dell'azienda agricola La Raia, continua ad evolversi. Questa volta con un passaggio in botte di rovere da 25 ettolitri "per scoprire - spiega Piero Rossi Cairo, della famiglia proprietaria - cosa ancora può rappresentare questo Cortese, il nostro cru più importante, dal 2005 e solo nelle annate migliori". Il 2018, presentato in questi giorni, è il risultato dell'evoluzione, "sorprendente: struttura nitida, una longevità ancora maggiore e una esplosione di profumi e colori che richiamano l'aria intrisa dei fiori che crescono alla Raia".

Del Gavi Pisé si affina anche l'etichetta vestita del disegno degli steli d'erba che crescono tra i filari, sui quali si posa il saltimpalo, l'uccellino simbolo della Raia. Il 'pisè, è invece il nome della tecnica di costruzione della cantina con la terra cruda.

Il vigneto dove nasce il Gavi Pisé è tra i più antichi della tenuta, a 300 metri sul livello del mare, su un promontorio a sud particolarmente vocato alla coltivazione del vitigno autoctono Cortese. In tutto la tenuta si estende, nei territori di Gavi e Novi Ligure, per 180 ettari, dei quali 48 a vigneto (per tre tipi di Gavi docg e due di Barbera doc), 60 a seminativo, i restanti occupati da pascoli, boschi di castagno, acacia e sambuco, habitat di tanti animali selvatici. La Raia è anche un'oasi di biodiversità per le api e gli altri insetti impollinatori e l'azienda agricola produce tre mieli biologici.

Sulla strada della sostenibilità green, la Raia si è dotata, nel marzo 2021, di 136 kWp di pannelli fotovoltaici, pari a un'estensione di 700 metri quadri, installati sul tetto della cantina. La produzione annua è pari a 160mila kWh. Dal 2013 esiste anche la Fondazione La Raia arte cultura territorio, voluta dalla famiglia Rossi Cairo e diretta da Ilaria Bonacossa.

