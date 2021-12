Teatro: a 93 anni Nuti va in scena e rende omaggio a Macario

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - A 93 anni Piero Nuti, volto storico e iconico della compagnia Torino Spettacoli, torna in scena, e lo fa vestendo i panni di Don Felice Cavagna, prete di montagna, presso i signori Galletti, famiglia della media borghesia torinese che, in occasione dei festeggiamenti per l'ostensione della Sindone, aprono la casa a persone illustri.

Debutta giovedì sera al Teatro Erba la commedia 'Finestre sul Po' di Alfredo Testoni, Giorgio Molino, Angelo Ciciriello, per la regia di Simone Moretto e scena di Gian Mesturino, con testo rielaborato da Macario, a cui Piero Nuti rende omaggio.

"Con la discrezione che lo distingue - spiega Mesturino -, ecco Piero calarsi nel dolce e arguto personaggio di Don Cavagna, per entrare nel quale si è perfino impegnato a imparare il piemontese, ricamando le sue battute di parlate, proverbi ed espressioni che faranno la gioia di quei piemontesi doc che ci chiedono regolarmente proposte dialettali. Non solo - aggiunge -, la commedia, ambientata negli anni '30, durante la storica esposizione della Sindone nel Duomo di Torino, diventa occasione per il recupero di alcune indimenticabili canzoni d'epoca dello sconfinato repertorio piemontese. Con questo ricco bagaglio, ecco il sorprendente Piero Nuti alias Don Cavagna affacciarsi con la Compagnia Torino Spettacoli a queste Finestre e proporre una scorpacciata di risate e un inno alla torinesità".