Stellantis: Torino resterà centro competenze ingegneristiche

"Il Polo di Torino resterà un centro di competenze importante del gruppo nell'ambito della ingegneria, della ricerca e dell'innovazione, con un numero di progetti di ricerca e sviluppo destinato ad aumentare in virtù della fusione". Lo affermano Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri, che hanno raggiunto un'intesa con Stellantis sulle uscite del personale tecnico e di staff, non firmata dalla Fiom.

Le competenze ingegneristiche torinesi confluiranno nel 'battery hub' di MIrafiori, il centro per la sperimentazione e lo sviluppo delle batterie, che - sottolineano i sindacati - ben rappresenta il passaggio dalle attività tradizionali a quelle indotte dalla transizione verso l'elettrico.

Le 130 assunzioni confermate da Stellantis interesseranno quasi tutte Torino. (ANSA).