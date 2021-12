Sestriere pronta a stagione sci, 'località è sicura'

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - E' tutto pronto, al Sestriere, per il via nel fine settimana della stagione invernale. Il Comune ha inviato una lettera a tutti gli operatori della filiera turistica - albergatori, commercianti, ristoratori, scuole di sci e sci club, depositi e noleggi, agenzie immobiliari, consorzio turistico - nonché alle stazione carabinieri e polizia municipale, per condividere le precauzioni attuate per il contenimento e la gestione di eventuali positività da Covid-19.

"Sestriere è una località sicura, stiamo mettendo in campo tutto quanto possibile per contrastare l'insorgenza di casi Covid - spiega il sindaco, Gianni Poncet -. Stiamo collaborando con la Sestrieres Spa al fine di garantire alle casse skipass, sugli impianti di risalita e sulle piste da sci, il rispetto delle distanze di sicurezza e delle regole anti Covid. Grazie alla farmacia Jayme, inoltre, il nostro Comune sarà dotato di un centro permanente di tamponi finalizzati sia ai residenti che ai turisti che soggiorneranno nella nostra località. Oltre a ciò si stanno valutando le miglior soluzioni per la gestione in loco di eventuali casi positivi. Per ogni finalità di emergenza saranno operative, in aggiunta alla consolidata rete di primo soccorso, le ambulanze della Croce Verde di Villastellone, che prestano servizio, con una sezione con base a Sestriere, per l'intera stagione invernale". (ANSA).