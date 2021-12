Mobee e Poste Italiane insieme per una mobilità sostenibile

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Poste Italiane utilizzerà alcune E-Cargo Bikes di Mobee srl, la startup specializzata nel fleet management di veicoli elettrici leggeri, per la distribuzione di corrispondenza e pacchi a Alessandria, Viareggio e Ferrara.

"Quando abbiamo deciso di intraprendere questa avventura con Mobee, sin da subito il nostro pensiero si è rivolto a rendere la mobilità elettrica una realtà consolidata, sicura ed ecosostenibile per ogni realtà urbana - commentano Stefano Amici e Davide Morando, fondatori di Mobee -. È estremamente importante che una azienda come Poste Italiane condivida pienamente la nostra mission, credendo nel nostro lavoro e nei valori che costituiscono la nostra azienda".

La mission di Mobee è contribuire a creare un ecosistema di veicoli che diventi un valore aggiunto per tutti i clienti, dalla grande distribuzione alla piccola attività artigianale. La produzione in serie di mezzi elettrici leggeri per il trasposto merci è una realtà che non solo rispetta l'ambiente, ma tiene anche conto del bilancio di un'azienda. "Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Poste Italiane, che inizierà con una fase di test ad Alessandria, Viareggio e Ferrara", concludono Amici e Morando. (ANSA).