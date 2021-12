Matrimonio cosplay a Vercelli in tema 'La Bella e la Bestia'

(ANSA) - VERCELLI, 01 DIC - Un matrimonio civile del tutto particolare è stato celebrato oggi in municipio a Vercelli. Due giovani vercellesi di 39 e 34 anni, lei sarta e modellista, lui operaio, si sono sposati vestiti da Cosplay, passione che li unisce da diversi anni. Il tema scelto è stato tratto dalla pellicola Disney "La Bella e La Bestia".

La sposa, Gloria Albertino, era vestita da Belle, la giovane protagonista del cartone; lo sposo, Salvatore Sipione, da Bestia, già trasformato in principe Adam. A sancire l'unione tra i due neo sposini il sindaco, Andrea Corsaro. "Siamo cosplayer e La Bella e la Bestia è il nostro cartone animato preferito - hanno raccontato Gloria e Salvatore al termine del rito -; volevamo sposarci in Comune, ma non volevamo farlo vestendoci con gli abiti tradizionali da cerimonia. Per cui abbiamo deciso di indossare i vestiti che ci rappresentassero". (ANSA).