Manovra: in piazza sindacalismo di base nel 'No Draghi Day'

(ANSA) - MILANO, 01 DIC - Contro la manovra economica del Governo, scende in piazza il sindacalismo di base, sabato prossimo in tutta Italia nel 'No Draghi Day': all'iniziativa prendono parte fra gli altri Cub, Usb, Cobas, Usi e altre sigle.

Sono stati annunciati cortei, a partire dalla 15, nelle principali città fra le quali Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Palermo.

"Con questa manifestazione si conclude il periodo di armonia sociale del Paese - sottolinea Walter Montagnoli, segretario nazionale della Cub -. La riduzione delle tasse va concentrata nelle fasce più basse di reddito ma sono necessari forti aumenti salariali, politiche per il mantenimento e l'aumento dell'occupazione e per i diritti dei lavoratori con il reintegro totale dell'art.18 e il blocco dei licenziamenti, l'abolizione dei ticket sanitari, e investimenti adeguati nella sanità, nella scuola e nei trasporti".

La Legge di bilancio 2022 " ha smascherato - viene denunciato dai sindacati di base - la politica di Draghi, che destina soldi e sgravi ai padroni e agli industriali e poco o nulla per i lavoratori: pensioni, sanità, scuola, precariato, casa rimangono problemi del tutto irrisolti".

Sulle pensioni le scelte sono "totalmente negative perché si abolisce quota 100 e si aumenta l'età pensionabile, sia con quota 102 sia con per l'opzione donna" e "non è vero che si pensa ai giovani in quanto il sistema contributivo darà loro pensioni da fame e nessuno dice che anche nel 2022 i coefficienti di calcolo diminuiranno". Si chiede, fra l'altro, di alzare all'80% di copertura salariare della cassa integrazione.

I concentramenti sono a Milano a Palazzo Lombardia, a Roma a piazza della Repubblica, a Torino a piazza Solferino, a Palermo a piazza Massimo, a Catania a piazza Cavour, a Napoli a piazza del Gesù. (ANSA).