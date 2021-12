Incendio in abitazione Campiglione, ferite due persone

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Due persone sono rimaste ferite dal calore e dal fumo scaturiti dall'incendio di una abitazione di Campiglione Fenile, nel Pinerolese. I feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in via Buffa per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato alcune stanze della casa. L'area è stata messa in sicurezza e sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. (ANSA).