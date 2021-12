Ance conferma presidente Mattio, ora guardiamo a crescita

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Migliorano le aspettative delle imprese dell'edilizia, anche se restano le difficoltà legate al caro materiali e alla ricerca di manodopera specializzata. Lo mette in evidenza l'indagine congiunturale per il secondo semestre 2021dell'Ance Piemonte che, nell'assemblea, ha confermato presidente Antonio Mattio.

Migliorano le previsioni su fatturato e occupazione, aumenta la quota di imprese che intende effettuare investimenti (56,2% contro il 42,3% del primo semestre), ma sono in crescita le difficoltà di reperimento di manodopera qualificata e generica che interessano rispettivamente il 56,3% e il 34,4% delle imprese (erano il 42,3% e il 23,1%). I tempi medi di pagamento dei committenti diminuiscono leggermente (80,4 giorni contro 90,3), mentre quelli pubblici aumentano (76,6 giorni contro 61,4). "I nostri associati hanno più fiducia, si torna a investire, ma non dobbiamo pensare - spiega Mattio - che il settore sia in una fase di rilancio senza preoccupazioni: la battaglia per la proroga del Superbonus è stata importante e la misura si sta rivelando efficace grazie alle semplificazioni introdotte. Stiamo lavorando anche a livello nazionale per il futuro, in modo che il settore non venga dimenticato. Abbiamo chiesto che il nuovo Dl Antifrodi sia attuato senza ingessare il mercato e solo per gli interventi che devono partire".

Per quanto riguarda il Superbonus 110%, il Piemonte si colloca nelle prime otto posizioni per numero di interventi e nelle prime sette per gli importi. Da febbraio a ottobre 2021, il numero degli interventi e gli importi hanno registrato una progressiva crescita. Circa il 50% degli interventi è nella Città Metropolitana di Torino. Nel secondo trimestre 2021 le compravendite di edilizia residenziale nella città di Torino sono state 4.162: +18,4% rispetto al primo trimestre. (ANSA).