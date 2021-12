Aids: Torino illumina la Mole per la Giornata mondiale

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - La Mole Antonelliana illuminata per due sere con il fiocco rosso e con la scritta 'U=U', ossia 'Undetectable = Untransmittable', cioè 'non rilevabile = non trasmissibile'. Così Torino, che nel 2020 ha aderito alla rete delle Fast Track Cities, celebra la Giornata mondiale contro l'Aids del primo dicembre.

"L'evidenza scientifica - ricorda l'assessore al Welfare, Diritti e Pari opportunità, Jacopo Rosatelli - ha infatti dimostrato che una corretta terapia antiretrovirale riduce significativamente il rischio di trasmissione dell'Hiv. Se la terapia è efficace, la quantità di virus è talmente ridotta da eliminare completamente il rischio di trasmissione per via sessuale, un'acquisizione scientifica rivoluzionaria, che ha un enorme impatto sia sulla vita privata delle persone che vivono con l'Hiv, sia in termini di salute pubblica".

Il messaggio ha dunque l'obiettivo, prosegue l'assessore, "di contrastare lo stigma che ancora grava sulle persone sieropositive e la disinformazione diffusa sulla possibilità del contagio, e sottolineare che la cosa fondamentale per tutte e tutti è conoscere il proprio stato sierologico".

Lo stesso assessore, nei giorni scorsi, ha aderito all'appello delle associazioni impegnate nella lotta all'Aids e si è sottoposto al test al Gruppo Abele. (ANSA).