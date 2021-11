Intesa, piccole e medie imprese motore per ripartenza Paese

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Le piccole e medie imprese rappresentano il motore dell'economia e le principali interpreti dell'attuale ripartenza economica del Paese. Giunge a questa conclusione il digital tour 'Imprese Vincenti 2021', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane.

L'evento di chiusura, realizzato in collaborazione con The European House-Ambrosetti, ha celebrato la ricchezza e la vitalità delle piccole e medie imprese italiane. Fin dalla prima edizione del 2019, Imprese Vincenti ha l'obiettivo di valorizzare, far conoscere, sostenere e rafforzare le pmi e i loro progetti, grazie anche alla collaborazione dei Partner di progetto Bain&Company, Elite, Gambero Rosso, Cerved, Microsoft Italia, Nativa, Circularity e Coldiretti, oltre a Intesa Sanpaolo Formazione e Intesa Sanpaolo Innovation Center che supportano i programmi di sviluppo con interventi mirati.

Quest'anno Imprese Vincenti attiverà nuovi interventi per le piccole e medie imprese, in un quadro articolato di opportunità e strumenti di crescita messi a disposizione da Intesa Sanpaolo, in linea con gli impulsi di rilancio dell'economia del Paese e in coerenza con il piano 'Motore Italia', il nuovo programma strategico del Gruppo che mette a disposizione 50 miliardi per il rilancio delle pmi. Da inizio anno, il Gruppo ha erogato quasi 21 miliardi di euro alle imprese italiane. (ANSA).