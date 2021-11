Intesa: Barrese, con Imprese Vincenti tangibile il ruolo delle pmi

"Questa edizione di Imprese Vincenti è quanto mai attuale perché ha reso tangibile il ruolo delle Pmi come motore dell'economia in questa fase di rilancio del Paese". Lo afferma Stefano Barrese, responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, circa la tappa conclusiva di Imprese Vincenti.



"Se in Italia - aggiunge - la ripresa è più veloce delle attese e superiore alla media dell'eurozona lo dobbiamo in gran parte alle Pmi. Nel percorso sviluppato quest'anno, Imprese Vincenti ha messo in evidenza realtà che hanno saputo adattarsi e reagire alla situazione di crisi, che hanno investito sul proprio capitale umano o sulle tecnologie digitali, che hanno fatto proprio un nuovo approccio verso la transizione sostenibile o che hanno affrontato la crisi migliorando le proprie potenzialità attraverso piattaforme e sistemi informativi avanzati. Sono aziende che operano nelle filiere e nei distretti industriali locali, ad elevata specializzazione e spesso fortemente rappresentativi della qualità e dell'eccellenza del made in Italy".

"Transizione tecnologica - conclude - digitalizzazione, partnership qualificate, internazionalizzazione, investimenti in formazione e capitale umano sono tra le principali sfide che l'Italia delle imprese e non solo è chiamata ad affrontare per rilanciare la propria struttura produttiva. Intesa Sanpaolo si è impegnata ad attivare, nell'arco del Pnrr, erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 270 per le imprese, al fine di accelerare, attraverso la mobilitazione degli investimenti privati, la digitalizzazione, i progetti infrastrutturali e ambientali, il rafforzamento del sistema sanitario, la ricerca e la coesione sociale".