Betony Vernon e l'arte di amare per la prima volta in Italia

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Gli aspetti più intimi e universali, e soprattutto senza ombra di pregiudizi culturali e sociali del rapporto sessuale, raccontati in chiave antropologica e allo stesso tempo 'estetica', sono gli ingredienti del manuale 'Eros. L'arte di amare senza tabù' presentato per la prima volta in Italia questa sera a Torino alla Galleria Marco Polo, dalla sua autrice Betony Vernon, designer, autrice e antropologa sessuale angloamericana naturalizzata italiana, considerata una guru del benessere sessuale.

Si tratta dell'edizione italiana di The Boudoir Bible. The Uninhibited Sex Guide for Today (prima edizione inglese nel 2013 e successivamente tradotto in nove lingue), a testimonianza del successo internazionale di un libro diventato famoso nel mondo per l'invito rivolto ai suoi lettori a conoscere sé stessi e il proprio piacere, per accrescerne la consapevolezza e per imparare a condividerlo con chi si ama.

Lo spazio, una celebre galleria d'arte di Torino, ha reso l'incontro ancora più brillante e trasversale. Il raffinato manuale, finemente illustrato da François Berthoud, illustratore di moda svizzero e storico collaboratore di Condé Nast, porta il lettore in territori intimi. Un mondo che nelle pagine del libro si presenta estremamente naturale e felice. (ANSA).