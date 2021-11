Università Torino premia studenti Giochi Tokyo

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Luigi Busà, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 nel karate specialità kumite; Carlotta Gilli, 2 medaglie d'oro, 2 argenti e 1 bronzo ai Giochi Paralimpici nel nuoto; Elisabetta Mijno, medaglia d'argento ai Giochi Paralimpici nella gara a squadre miste di Tiro con l'arco; Nicholas Mungai, Judo categoria -90 kg ai Giochi Olimpici; Federico Tontodonati, marcia 20 km ai Giochi Olimpici e Hillary Wanderson Polanco Rijo, atletica 4 x 100 m ai Giochi Olimpici. Sono le atlete e gli atleti dell'Università di Torino che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 e che l'ateneo ha premiato oggi in una cerimonia in Rettorato. Erano presenti il direttore generale Andrea Silvestri, il vice rettore per il Welfare, la sostenibilità e lo sport, Alberto Rainoldi, e la presidente del corso di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione Motoria e delle Attività Avanzate, Emanuela Rabaglietti, Sono stati premiati anche gli allenatori Francesco Bruyère e Salvatore Loria.

"Oggi abbiamo premiato le eccellenze dell'Università di Torino che si sono contraddistinte per i successi ottenuti agli ultimi giochi olimpici e paralimpici di Tokyo 2020. L'Ateneo è sempre più impegnato a garantire loro una doppia carriera, sia nella veste di studenti che in quella di atleti. Grazie anche al Cus Torino e al progetto Agon abbiamo dato inizio alla Dual Career e, a oggi, sono 60 gli studenti e le studentesse che ne fanno parte" spiega Rainoldi. (ANSA).