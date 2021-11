Regio Torino, studentessa Belle Arti illustra stagione

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - La stagione 2022 del Teatro Regio di Torino sarà accompagnata dai disegni e dalle immagini create appositamente da una giovane studentessa dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, Marzia Caruso, scelta tra 12 studenti che hanno partecipato all'apposito contest creato dal Regio in collaborazione con la presidente e il direttore dell'Accademia, Paola Gribaudo ed Edoardo Di Mauro.

"Le proposte che abbiamo visto dimostrano non solo un grande creatività, ma anche quanto il Teatro Regio sia un costante punto di riferimento culturale per i giovani - dice il direttore generale dell'ente lirico, Guido Mulè - e come la collaborazione e la sinergia tra Istituzioni culturali cittadine sia un'arma vincente. Il Regio Metropolitano ne è dimostrazione e la collaborazione con l'Accademia Albertina di Belle Arti è un nuovo importante tassello perché ci ha permesso di creare un proficuo ponte tra il mondo della scuola e quello del lavoro".

"Il teatro è da sempre un luogo di aggregazione, capace di creare uno stimolante scambio artistico e culturale, e il Regio è un punto di riferimento internazionale - aggiunge Sebastian F.

Schwarz, direttore artistico Regio - e spero che diventi, anche questa volta, un trampolino di lancio per una brillante carriera».

Marzia Caruso, 24 anni, ha concluso recentemente il percorso triennale in Grafica d'Arte all'Accademia di Belle Arti di Catania e sta terminando il suo corso di studi in Arti Multimediali delle Reti all'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. (ANSA).