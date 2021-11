Musica: Mildenberger nuovo direttore della Filarmonica Trt

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - La nomina del nuovo direttore ospite principale, il tedesco Felix Mildenberger, 31 anni, è la principale novità della nuova stagione della Filarmonica del Teatro Regio di Torino (TRT), che rilancia la sua vocazione di ente divulgatore della musica di qualità. "Un giovane talento già molto apprezzato a livello mondiale, pieno di quell'entusiasmo e di quella passione giovanile oggi così necessaria per ripartire", sottolinea il presidente della TRT, Giuseppe Lavazza. "L'obiettivo di questa grande orchestra formata dai professori dell'Orchestra del Teatro Regio - aggiunge Lavazza - è quello di creare una comunità di appassionati nella città che ha la più vasta offerta musicale d'Italia. Abbiamo già un pubblico di affezionati e sponsor, ma vogliamo ancora più sostenitori per portare questa orchestra a sviluppare tutta la sua potenzialità".

La stagione 2021/2022 è composta di 4 concerti, i primi due, il 20 dicembre e il 19 marzo, all'Auditorium Lingotto, gli altri due, il 29 aprile e il 16 maggio nel rinnovato teatro d'opera di piazza Castello. Il concerto inaugurale sarà diretto proprio da Mildenberger, impegnato nella Sinfonia No./ di Bruckner, e dedicato a Maria Teresa Lavazza, mecenate torinese nel campo dell'arte, morta un anno e mezzo fa.

Il 19 marzo ci sarà un 'Concerto a sorpresa' diretto dal direttore emerito Gianandrea Noseda. Chiude la stagione un omaggio ad Ezio Bosso, compositore e amico di sempre della Trt, diretto da Michele Gamba. Tra le novità anche i due progetti di stampo anglosassone 'VivilConcerto' e 'Chair', il primo per permettere al pubblico interessato di ascoltare una prova stando in mezzo all'orchestra, il secondo di 'adottare' un musicista e seguirlo nel suo lavoro. (ANSA).