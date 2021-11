Juventus: a.d. bianconero Arrivabene in Procura a Torino

(ANSA) - TORINO, 29 NOV - L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene è arrivato poco dopo le 15 in procura, a Torino, dove sarà ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta sui bilanci e sulle operazioni finanziarie del club bianconero, condotta dai magistrati del gruppo Economia Marco Gianoglio, Ciro Santoriello e Mario Bendoni. Nell'inchiesta, che ha per principale oggetto le plusvalenze, ci sono al momento sei indagati, tra i quali il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il vicepresidente Pavel Nedved. (ANSA).