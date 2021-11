Violenza donne: donne incinte minacciate, compagni arrestati

(ANSA) - TORINO, 28 NOV - Per impedirle di chiamare i soccorsi le ha rubato il cellulare, un 25enne arrestato per maltrattamenti dai carabinieri a Torino, nel quartiere periferico di Lucento. L'uomo, che da mesi aveva atteggiamenti violenti nei confronti della sua convivente, una ragazza di 20 anni al primo mese di gravidanza, ha schiaffeggiato la vittima, che ha riportato contusioni multiple con una prognosi di sette giorni. Quando la donna aveva tentato di chiamare aiuto l'uomo le aveva strappato il telefono dalle mani, ma i carabinieri del Nucleo radiomobile, che avevano assistito alla scena, lo hanno bloccato.

Sempre per maltrattamenti e sempre nei confronti di una donna incinta è stato arrestato un 37enne. A chiamare i carabinieri la stessa vittima, che è stata minacciata con un coltello davanti ai militari intervenuti, che sono riusciti a disarmare l'uomo che era in stato di ebrezza alcolica. La donna è stata accompagnata all'ospedale San Luigi di Orbassano e le è stata riscontrata una lesione giudicate 15 giorni. (ANSA).