Covid: Aosta valuta obbligo mascherina nei giorni feriali

(ANSA) - AOSTA, 27 NOV - Per il periodo dall'8 dicembre all'Epifania l'obbligo di indossare la mascherina nel centro storico di Aosta potrebbe essere esteso a tutti i giorni e non solo nei fine settimana, come già accade da oggi. E' l'ipotesi su cui sta riflettendo l'amministrazione comunale e di cui si è parlato stamattina durante la riunione del Cosp, il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. A confermarlo è stato il sindaco di Aosta Gianni Nuti intervistato dalla Tgr Rai Valle d'Aosta: "Abbiamo valutato l'opportunità di estendere anche ai giorni feriali questa disposizione e penseremmo di adottarla intorno alla festa dell'Immacolata fino a tutte le feste compresa l'Epifania". (ANSA).