'Agriflor' in versione natalizia nel centro di Torino

(ANSA) - TORINO, 27 NOV - Dopo la parentesi alla Palazzina di caccia di Stupinigi a inizio autunno, 'Agriflor' domenica 28 novembre torna nel centro di Torino, dalle 9 alle 19 in Piazza Carlo Alberto, con una selezione dei migliori vivaisti e produttori agricoli piemontesi e un'edizione prettamente natalizia: in vendita decorazioni per abbellire la propria casa, dalle ghirlande ai mazzolini e ai torchon di fiori, realizzate con piante 'a km 0' coltivate in modo naturale, fiori spontanei, bacche, foglie e piante aromatiche.

Insieme alla proposta florovivaistica, Agriflor ospiterà, come sempre, alcune eccellenze agroalimentari piemontesi con particolare attenzione a cene o merende natalizie e idee regalo.

Agriflor sarà organizzata rispettando tutte le norme di sicurezza anti Covid. (ANSA).