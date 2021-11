Nuovo accordo di cooperazione tra il Piemonte e Capo Verde

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Si rafforza la cooperazione internazionale, avviata 15 anni fa, tra la Regione Piemonte e Capo Verde. Nelle scorse ore, un nuovo accordo è stato firmato dal governatore Alberto Cirio e dalla sottosegretaria per gli Affari esteri di Capo Verde Miryan Vieira. Obiettivo sviluppare iniziative comuni riguardanti la formazione, gestione e governance delle risorse idriche, la formazione in campo agricolo con particolare attenzione al settore vitivinicolo, il sostegno alla iniziative di cooperazione delle Amministrazioni locali e scambi economici tra le realtà imprenditoriali.

Lo sviluppo della collaborazione è stato al centro degli incontri che il presidente Cirio e il vicepresidente Fabio Carosso hanno avuto in questi giorni con i ministri dell'Agricoltura Gilberto Silva, della Salute Arlindo do Rosário, degli Affari esteri della Cooperazione e dell'Integrazione Alberto de Figueiredo Soares, del Turismo e dei Trasporti Carlos Jorge Santos. "Abbiamo suggellato un'amicizia che va avanti da oltre 15 anni, basata sulla solidarietà, ma anche su opportunità di scambio e collaborazione dal punto di vista economico - commentano il presidente Cirio e il vicepresidente Fabio Carosso -. Uno dei modi con cui ognuno di noi può fare la propria parte per affrontare il dramma della povertà, contenere e in prospettiva risolvere il grande problema dei fenomeni migratori è quello di creare le condizioni affinché una persona possa nascere e crescere nel proprio Paese e poi restarci, grazie al fatto di avere un lavoro, una casa e un futuro. Si dice sempre 'aiutiamoli a casa loro', ma lo si fa poco. Capo Verde - rappresenta anche un'opportunità anche per gli imprenditori e le aziende piemontesi, perché nell'ottica dello sviluppo il governo locale è interessato alle nostre tecnologie e conoscenze nei più svariati settori dell'economia".

(ANSA).