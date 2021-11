Compagnia dei Caraibi, al 30 settembre +60% ricavi

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Ammontano a 28,7 milioni di euro, in crescita del 60% rispetto al 2020 e del 72% rispetto al 2019, i ricavi consolidati al 30 settembre di Compagnia dei Caraibi Spa, azienda torinese leader nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium. Si dice "soddisfatto dei risultati" Edelberto Baracco, presidente e amministratore delegato della società, anche perché ottenuti "in un contesto che, oltre alle difficoltà della pandemia, ha fronteggiato un periodo di difficoltà nel reperimento delle materie prime, vetro in primis".

"L'incremento dei ricavi è frutto di un importante lavoro di diversificazione della distribuzione e di una forte attenzione all'intero portfolio prodotti - spiega ancora Baracco -. Abbiamo, altresì, potuto mantenere stabili i costi fissi, grazie ad una squadra competente ed efficiente che da tempo si preparava per raggiungere questi risultati. È evidente che il mercato italiano rappresenta ancora una porzione molto significativa dei nostri ricavi ma continuiamo a lavorare alla strategia di internazionalizzazione anche attraverso le nostre due controllate presenti in Spagna e negli Usa". (ANSA).