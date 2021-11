A Dusino San Michele il primo Punto Poste da Te

(ANSA) - TORINO, 26 NOV - Nasce a Dusino San Michele, in provincia di Asti, Punto Poste Da Te, il primo locker digitale del Piemonte installato da Poste Italiane in un piccolo Comune.

All'inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Dusino San Michele, Valter Malino e, in rappresentanza di Poste Italiane, Concettina Restuccia, direttrice di Filiale di Asti, Maria Rosaria Manzione, responsabile Recapito Asti, Aosta e Cuneo e Giuseppe Farina, referente Relazioni Istituzionali per il Piemonte.

Punto Poste da te è un vero e proprio ufficio postale a portata di mano, permette di gestire le spedizioni e i pagamenti comodamente da casa o dall'ufficio, a qualsiasi ora e tutti i giorni della settimana, in totale autonomia e velocità, facilitando così anche il rispetto delle norme di distanziamento interpersonale in vigore in questo periodo di emergenza sanitaria. L'installazione è parte del programma di 'impegni' per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l'attenzione che da sempre l'azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate. (ANSA).