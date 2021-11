Violenza donne: Torino, caserma Cc illuminata di arancione

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Contro la violenza sulle donne la storica caserma 'Pietro Micca' di Torino si colora di arancione.

Questa sera, per la Giornata Internazionale di sensibilizzazione, l'ingresso della facciata della sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino, è stata illuminata grazie ad un'iniziativa in collaborazione con il Soroptimist International d'Italia, che ha come presidente del club di Torino l'avvocato Alessandra Fissone. Da questa sinergia con l'Arma nel 2015 proprio nel capoluogo piemontese nacque il progetto "Una stanza tutta per sé". Tredici di queste stanze protette, dedicate all'ascolto delle donne che denunciano le violenze, dove viene garantita la privacy, sono a Torino e provincia; in Italia sono 169. (ANSA).