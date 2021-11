Violenza donne: Piemonte presenta Erica, la app salva vita

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Uno strumento interattivo e veloce, per consentire alle donne di mettersi in contatto con i numeri pre-caricati, essere geo localizzate e di individuare in tempi brevissimi il centro anti violenza più vicino. Si chiama Erica la app per la prevenzione attiva della violenza contro le donne presentata dall'assessore alle Pari opportunità della Regione Piemonte, Chiara Caucino.

"Si tratta - spiega Caucino - di uno strumento davvero utile e innovativo che invito tutte a scaricare, in particolare le più giovani, alle quali l'app è particolarmente dedicata. Avere la sicurezza di poter chiedere aiuto schiacciando semplicemente un tasto sul proprio smartphone, rappresenta un importante sostegno psicologico, ma anche concreto, perché permette alle persone contattate di chiamare immediatamente le forze dell'ordine".

Disponibile per Apple e Android, la app può essere scaricata gratis. "La violenza contro le donne - sostiene Caucino - è un fenomeno che va combattuto a partire dall'educazione. Le donne - madri devono insegnare ai propri figli già in tenera età il rispetto per la donna senza dare spazio a stereotipi ormai superati. Ora lavoreremo per migliorare ancora l'applicazione, senza però dimenticarci che la prevenzione della violenza contro le donne parte innanzitutto dall'educazione e dal rispetto che va inculcato dalle famiglie già ai bambini in tenera età".

(ANSA).