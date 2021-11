Thales Alenia, nuovo impianto moduli per volo umano spaziale

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, inaugura presso lo stabilimento di Torino il nuovo impianto di saldatura che amplierà le capacità produttive per i moduli pressurizzati. Il macchinario ha un valore di 7 milioni di euro.

L'azienda ha introdotto la saldatura per attrito in Europa nel 2015, investendo nel primo impianto operativo, e a oggi è l'unica a farne uso su moduli pressurizzati, una tipologia di struttura estremamente esigente, che permette l'esplorazione spaziale e il volo umano spaziale. Il nuovo impianto si basa su un processo innovativo di saldatura, che permette maggiore precisione di lavorazione, un miglioramento della resistenza meccanica, il risparmio energetico e la riduzione di costi e tempi di produzione.

"In qualità di leader mondiale per la realizzazione di moduli pressurizzati, Thales Alenia Space sta rispondendo alla forte crescita della domanda investendo in innovazione e sviluppo. Con i due impianti di saldatura ad attrito, Thales Alenia Space raddoppia le sue capacità e si conferma in grado di affrontare le nuove importanti sfide richieste per l'esplorazione lunare e marziana e per la commercializzazione dello spazio, nonché dimostrando la sua agilità nell'interpretare il futuro industriale dello spazio", spiega Massimo Comparini, ceo di Thales Alenia Space Italia. (ANSA).