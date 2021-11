Cisl: Provenzano confermato alla guida Fim

(ANSA) - TORINO, 25 NOV - Davide Provenzano è stato confermato alla guida della Fim Torino e Canavese con 107 voti su 108. I delegati e le delegate, riuniti presso il Centro Congressi Santo Volto a Torino, hanno confermata anche la segreteria con Cristina Terrenati e Rocco Cutrì.

Nel documento congressuale si sottolinea la necessità di "un impegno incessante a partire dal presidio dello stato di avanzamento del piano industriale Stellantis che ad oggi non è completo e che desta forti preoccupazioni per il futuro degli stabilimenti, a partire da quelli attualmente destinati nelle produzioni tipiche del motore endotermico, ad esempio Powertrain (meccaniche Torino). Al futuro di Stellantis sono legate numerose aziende nel ruolo di primi fornitori, alcune delle quali fortemente in crisi come Lear, Denso ma non solo." La Fim seguiràanche con particolare attenzione la realizzazione del Polo Tecnologico Mirafiori, nato nel 2005 con il fine di mantenere delle attività produttive sul sito ed in parte già finanziato con una tranche iniziale di fondi governativi. L'assemblea ha ribadito l'importanza del tavolo dell'automotive ottenuto al Mise anche grazie alla mobilitazione "Vertenza Torino". (ANSA).