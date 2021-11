Violenza donne: Andos dona due panchine alle Molinette

(ANSA) - TORINO, 24 NOV - In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, l'Andos Torino O.D.V. (Associazione nazionale donne operate al seno) dona due panchine all'ospedale Molinette, centro di riferimento piemontese e nazionale per la diagnosi e la cura delle donne operate al seno.

Una panchina, rossa con striscia arancione, è dedicata a tutte le donne con tumore al seno che subiscono violenza e maltrattamenti; l'altra, rossa con arcobaleno, contro ogni violenza di genere. Verranno posate nel cortile dell'ingresso principale di corso Bramante.

La consegna è prevista alle 10 nell'Aula Magna 'A.M.

Dogliotti' dell'ospedale. All'iniziativa aderiscono il Centro Demetra e il Comitato Unico di Garanzia della Città della Salute di Torino. (ANSA).