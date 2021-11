Scrittorincittà, 50 mila presenze a Cuneo per XXIII edizione

(ANSA) - CUNEO, 24 NOV - Oltre 50 mila spettatori, in presenza e in streaming, hanno seguito i circa 200 incontri della quattro giorni di Scrittorincittà. Un successo per il festival letterario di Cuneo: i contatti al suo sito, nel solo mese della kermesse, sono stati 120 mila, quasi 200 mila le visualizzazioni dei post su Facebook e 138 mila quelle su Instagram.

La XXIII edizione della manifestazione, che si è conclusa domenica, ha avuto 260 ospiti tra scrittori e protagonisti del mondo della cultura. Dopo un'edizione 2020 tutta online a causa del Covid, quest'anno è stata scelta una formula inedita, ibrida, con parte degli incontri dal vivo, altri da remoto e alcuni trasmessi anche online dal teatro Toselli o dal cinema Monviso. Con la pandemia in corso sono stati allestiti "nuovi spazi per il pubblico - spiega il Comune - che ha risposto con entusiasmo, confermando il gradimento nei confronti dell'approccio interdisciplinare della manifestazione, ma anche con pazienza e disponibilità, sottoponendosi a tutti i controlli e limitazioni necessari per situazione sanitaria".

Nei quattro giorni del festival letterario, inoltre, ci sono stati altri 4.500 visitatori a mostre, rassegne cinematografiche, incontri e laboratori al 'Palaclima' allestito in piazza Foro Boario. (ANSA).