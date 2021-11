Violenza donne: flashmob Uomini in scarpe rosse in 15 comuni

(ANSA) - BIELLA, 23 NOV - Sono già una quindicina i Comuni italiani - Biella, Genova, Pescara, Udine, Ravenna, Urbino, Crema, Lamezia Terme, Varese, Fano, Somma Vesuviana, Gradara, San Bonifacio, San Costanzo, Villa Bartolomea - che hanno aderito alla nuova iniziativa promossa dagli 'Uomini in scarpe rosse', gli stessi che lo scorso 27 febbraio hanno organizzato a Biella il primo flash mob maschile contro la violenza sulle donne.

L'idea è di realizzare una mobilitazione generale che, intorno al 25 novembre, coinvolgerà le rispettive città. I partecipanti scenderanno in strada con l'obiettivo di incrociare altri uomini, guardarli negli occhi e farli riflettere sul tema, partendo da quanto realizzato dagli attori della compagnia Teatrando di Biella, che hanno dato avvio al movimento. Per dare uniformità all'iniziativa si è anche scelto di utilizzare un'immagine comune, che caratterizzi l'evento.

"Ho pensato di contattare in primo luogo le realtà che già lo scorso febbraio avevano solidarizzato con l'iniziativa - spiega il direttore artistico, Paolo Zanone -. Poi ho deciso di scrivere alle amministrazioni comunali sui cui territori si sono verificati femminicidi nell'ultimo anno. La risposta è stata buona. Il seme che abbiamo gettato nove mesi fa, sta germogliando, pur nella consapevolezza che occorrerà ancora molto tempo per un cambiamento reale".

A Biella l'appuntamento, che è stato anche inserito nella programmazione di "Una città per le donne", sarà nella mattinata di sabato 27. (ANSA).