Violenza donne: a Palazzo Lascaris illuminato di rosso

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - In segno di adesione alla Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, sarà illuminato di rosso per tre sere e adornato con oggetti simbolici rossi: veli nel cortile d'onore, scarpette lungo lo scalone principale, e anche una panchina che simboleggia il posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla violenza.

Nelle vetrine dell'Ufficio di relazioni con il pubblico di via Arsenale saranno inoltre esposti gli scatti dei volti noti che hanno sostenuto le campagne di sensibilizzazione 'Guarda in faccia il tuo dolore' e'"La mia doppia faccia', entrambe a cura del Consiglio regionale. (ANSA).