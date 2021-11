Un quartetto per la Resistenza, monologo con Sara D'Amario

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - L'attrice torinese Sara D'Amario - in quattro ruoli diversi, due femminili e due maschili - è la protagonista di "Un quartetto per la Resistenza", monologo per la regia di François-Xavier Frantz, attore e drammaturgo francese, che esegue anche le musiche dal vivo. La pièce teatrale avrà luogo il 24 novembre a Barge, in prima assoluta, presso il Cinema Teatro con inizio alle 21, in replica il 19 dicembre alle 17 al Polo del '900 a Torino.

La vicenda è ambientata durante la Resistenza, proprio nelle campagne tra Barge e Bagnolo. Sara D'Amario veste i panni di Maria Rovano, nome di battaglia Camilla, e di Leletta Oreglia d'Isola, due donne apparentemente agli antipodi per cultura e formazione politica. La prima è comunista e incarna il pragmatismo di una donna del popolo, la seconda è di famiglia nobile ed è cattolica, poetica e luminosa. In comune hanno il fuoco della libertà, sono testimoni della Resistenza e le loro voci, diverse ma complementari, compongono l'asse portante principale della rappresentazione. Le altre due presenze evocate da Sara D'Amario sono due uomini, anche loro molto diversi: Pompeo Colajanni, il comandante Barbato, e Aimaro Isola.

Un quartetto per la Resistenza mette in risalto che, in una particolare condizione storica, persone con sensibilità, cultura, provenienza radicalmente diverse e posizionate ai poli opposti della società italiana di allora, hanno saputo unirsi in nome di una causa fondamentale, vitale per tutti, lasciando un messaggio di speranza univoco e potente. (ANSA).