Maltempo: aria fredda da nord, prevista neve dai 400 metri

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - La parentesi di tempo soleggiato in Piemonte durerà solo fino alla tarda mattinata di domani. Poi - sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - l'aria fredda in arrivo da nord richiamerà la perturbazione verso le coste tirreniche italiane e porterà un peggioramento del tempo dal pomeriggio di domani, con calo delle temperature e piogge diffuse attese per giovedì, quando la quota delle nevicate dovrebbe scendere fino a 700 metri sul Cuneese, a 400 su Astigiano e Alessandrino. (ANSA).