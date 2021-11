Intesa Sanpaolo: Stefano Cappellari direttore regionale

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Stefano Cappellari è il nuovo direttore regionale per Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo. Cappellari ricopriva già l'incarico di direttore commerciale Imprese nell'ambito della Direzione regionale, alla quale conferirà così continuità gestionale.

Nato a Padova nel 1973, è laureato in Giurisprudenza. Il suo curriculum professionale lo vede in prima linea nella gestione delle imprese clienti, dalle competenze maturate in Mediocredito Italiano, all'esperienza sul campo nel Nord Est e in Lombardia.

Guiderà una Direzione regionale a cui fanno capo circa 250 filiali, 1,4 milioni di clienti di cui 92.500 aziende, per un totale di 20 miliardi di impieghi e 60 miliardi di attività finanziarie.

Cappellari subentra a Teresio Testa, che lascia il Gruppo dopo una lunga carriera interna. (ANSA).