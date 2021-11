Film Commission Torino Piemonte, Beatrice Borgia presidente

(ANSA) - TORINO, 23 NOV - Beatrice Borgia è la presidente della Film Commission Torino Piemonte. E' stata eletta dal nuovo Consiglio d'amministrazione in cui era entrata su indicazione della Regione Piemonte con Bartolomeo Corsini e Elisa Giordano.

Vicepresidente è stata invece eletta Giulia Anastasia Carluccio, nominata con Tatiana Mazali dalla Città di Torino. Paolo Manera è stato confermato nel ruolo di direttore, mentre nel Collegio dei Revisori Maria Carmela Scandizzo subentra a Franco Omegna. "Sono onorata di questa opportunità come presidente della Film Commission Torino Piemonte, ringrazio la Regione Piemonte e il nuovo Consiglio di Amministrazione per la fiducia", commenta la neo presidente, attuale Chief Corporate Development Officer di Teoresi, azienda torinese di servizi d'ingegneria. "Credo possa esserci grande valore - aggiunge - nell'abbinare le eccezionali competenze presenti nella struttura, che ho già avuto modo di conoscere parzialmente, con la mia esperienza manageriale con profilo internazionale, e metterle al servizio di una istituzione tra le più innovative e strategiche per il settore e il territorio, con la prospettiva di farla crescere insieme sempre più solida nel segno dell'internazionalità, della qualità e della responsabilità sociale e ambientale". (ANSA).